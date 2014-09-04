В ООН подсчитали стоимость борьбы с Эболой

На прошлой неделе по подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта сумма не превышала 490 миллионов долларов.
В свою очередь министерство здравоохранения и социальных служб США потратит 42,3 миллиона долларов на создание экспериментальной вакцины от вируса. Тем временем Канада уже готова передать первые образцы антидота ВОЗ, но испытывают трудности с логистикой. По словам пресс-секретаря канадского министерства здравоохранения Шона Аптона (Sean Upton), лекарство должно оставаться охлажденным для того, чтобы не потерять свои свойства.
Вспышка лихорадки Эбола произошла в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. 25 августа стало известно, что опасное заболевание добралось до Демократической Республики Конго.
По последним данным ВОЗ, вирус унес жизни более 1900 человек, а всего зарегистрировано более трех с половиной тысяч случаев заболевания. За одну только прошедшую неделю погибло почти 400 человек.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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