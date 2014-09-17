В Нью-Йорке официально открылась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке официально открылась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, председатель сессии Сэм Кахамба Кутеса из Уганды представил программу работы Ассамблеи на предстоящий год.

Он подчеркнул, что в этом году ООН отметит семидесятую годовщину основания организации, пятнадцатилетие со дня принятия Декларации тысячелетия.

Председатель сессии объявил, что темой общеполитической дискуссии 69-й сессии будет «Разработка и осуществление Повестки дня в области развития после 2015 года».

Ежегодные общие прения на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи начнутся в среду, 24 сентября и продлятся до 1 октября. В эти дни с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят 195 ораторов - от государств-членов и государств-наблюдателей. 144 делегации будут представлены на уровне глав государств и правительств.



По установившейся традиции, первыми 24 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят президенты Бразилии и США. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

Накануне общеполитической дискуссии 23 сентября пройдет Саммит по климату. На 22-23 сентября намечена Всемирная конференция по коренным народам.

25 сентября «на полях» Генеральной Ассамблеи состоится встреча высокого уровня, посвященная борьбе с Эболой в Западной Африке.