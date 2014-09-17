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    В Нью-Йорке официально открылась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

    Темой общеполитической дискуссии 69-й сессии станет «Разработка и осуществление Повестки дня в области развития после 2015 года»

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке официально открылась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН,  председатель сессии Сэм Кахамба Кутеса из Уганды представил программу работы Ассамблеи на предстоящий год.

    Он подчеркнул, что в этом году ООН отметит семидесятую годовщину основания организации, пятнадцатилетие со дня принятия Декларации тысячелетия. 

    Председатель сессии объявил, что темой общеполитической дискуссии 69-й сессии будет «Разработка и осуществление Повестки дня в области развития после 2015 года». 
    Ежегодные общие прения на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи начнутся в среду, 24 сентября и продлятся до 1 октября. В эти дни с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят 195 ораторов - от государств-членов и государств-наблюдателей. 144 делегации будут представлены на уровне глав государств и правительств.

    По установившейся традиции, первыми 24 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят президенты Бразилии и США. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

    Накануне общеполитической дискуссии 23 сентября пройдет Саммит по климату. На 22-23 сентября намечена Всемирная конференция по коренным народам. 

    25 сентября «на полях» Генеральной Ассамблеи состоится встреча высокого уровня, посвященная борьбе с Эболой в Западной Африке.

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