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    В Москве обстреляли посольство Турции

    В результате инцидента никто не пострадал, стрелявший мужчина задержан

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Москве мужчина из охотничьего ружья обстрелял здание посольства Турции. 

    Как сообщает Report, со ссылкой на ИТАР-ТАСС неизвестный выстрелил из двуствольного ружья по зданию посольства Турции, после чего был задержан охраной посольства. В результате инцидента никто не пострадал

    Правонарушитель доставлен в отдел полиции.

    В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт инцидента. Согласно информации, гражданин выстрелил из двуствольного ружья в вывеску на посольстве. 

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