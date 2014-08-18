В Москве обстреляли посольство Турции

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Москве мужчина из охотничьего ружья обстрелял здание посольства Турции.

Как сообщает Report, со ссылкой на ИТАР-ТАСС неизвестный выстрелил из двуствольного ружья по зданию посольства Турции, после чего был задержан охраной посольства. В результате инцидента никто не пострадал

Правонарушитель доставлен в отдел полиции.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт инцидента. Согласно информации, гражданин выстрелил из двуствольного ружья в вывеску на посольстве.