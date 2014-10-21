В Киеве задержаны подозреваемые в нелегальной трансплантологии

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве двух граждан страны, подозреваемых в причастности к деятельности международной преступной группы, изымавшей человеческие органы для последующей продажи. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении силового ведомства Украины.

"Злоумышленники вербовали потенциальных доноров из числа малообеспеченных жителей сельской местности и отправляли людей в страны Азии и Латинской Америки для проведения незаконных операций по трансплантации органов. В течение 2010-2014 годов они переправили за границу около полусотни граждан Украины, Азербайджана, Армении, Литвы и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В случае, если суд сочтет их вину доказанной, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.