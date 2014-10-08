В Испании медсестра заразилась Эболой

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Испании медсестра, лечившая пациента из Сьерра-Леоне, заразилась вирусом Эбола. Как сообщает Report cо ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), испанские власти проводят расследование всех обстоятельств случившегося, а также пытаются выявить всех лиц, с кем контактировала женщина.

Медсестра лечила пациента, зараженного Эболой в Сьерра-Леоне. 22 сентября после выявления у него Эболы он был эвакуирован в Мадрид, где 25 сентября скончался.

"Испанские власти проводят тщательное расследование этого случая с тем, чтобы определить, каким образом был передан вирус, а также выяснить, с кем контактировала медсестра. Если потребуется, специалисты ВОЗ готовы оказать Испании поддержку", - отмечается в заявлении ВОЗ.