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    В Испании медсестра заразилась Эболой

    Медсестра, лечившая пациента из Сьерра-Леоне, заразилась вирусом Эбола

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Испании медсестра, лечившая пациента из Сьерра-Леоне, заразилась вирусом Эбола. Как сообщает Report cо ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), испанские власти проводят расследование всех обстоятельств случившегося, а также пытаются выявить всех лиц, с кем контактировала женщина. 

    Медсестра лечила пациента, зараженного Эболой в Сьерра-Леоне. 22 сентября после выявления у него Эболы он был эвакуирован в Мадрид, где 25 сентября скончался.

    "Испанские власти проводят тщательное расследование этого случая с тем, чтобы определить, каким образом был передан вирус, а также выяснить, с кем контактировала медсестра. Если потребуется, специалисты ВОЗ готовы оказать Испании поддержку", - отмечается в заявлении ВОЗ.

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