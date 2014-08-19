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    В Иране проходит конференция стран-членов ОЭС по вопросам туризма

    На мероприятии также участвуют эксперты из Азербайджана

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Иранском городе Рамсар проходит первая конференция стран-членов Организации Экономического Сотрудничества по вопросам оздоровительного туризма.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tehran Times, в конференции принимают участие около 70 экспертов из Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Афганистана, Таджикистана, Турции, Пакистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана.

    В ходе конференции будут обсуждаться вопросы развития различных направлений туризма в странах-членах ОЭС.

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