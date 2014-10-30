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    В Брюсселе прошли переговоры по поставкам газа между Россией, Украиной и ЕС

    Сторонам не удалось достичь окончательных договоренностей

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Переговоры в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейский Союз прошли в Брюсселе.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, сторонам не удалось достичь окончательного решения касательно поставок газа. 

    Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Россия готова подписать зимний газовый план с Украиной по предоплате.

    В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что все принципиальные положения трехстороннего протокола между Россией, Украиной и Европейской Комиссией согласованы. По его словам, несогласованным остается протокол между Украиной и ЕК, включающий финансовые гарантии оплаты поставок российского газа, без которого не будут подписаны и остальные документы.

    Переговоры продолжатся сегодня.

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