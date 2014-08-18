В Берлине завершились переговоры по ситуации в Украине

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Берлине прошли переговоры глав МИД России, Украины, ФРГ и Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на международные СМИ, глава МИД Германии Франк Вальтер-Штайнмайер спустя пятичасовых переговоров сообщил журналистам, что на встрече был достигнут прогресс по некоторым пунктам.

"Этот разговор был необходим. Благодарю министров России, Украины и Франции, что приняли приглашение. Мы много часов сегодня говорили и беседовали. Мы обсуждали вопросы, как мы можем найти пути прекращения военных действий, что, как мне видится, надо сделать срочно. Кроме того, темой разговора стала гуманитарная поддержка гражданского населения. Это тяжелый разговор, но я думаю, что по некоторым пунктам мы достигли прогресса. В течение понедельника и вторника будет решено, в каком форме сегодняшний разговор может быть продолжен. Мы ставим своей целью достижение прекращения огня и избежание новых жертв", - отметил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Глава МИД Украины Павел Климкин же в своем Twitter написал следующее: "Пять часов сложнейшего разговора. Но, наверное, чтобы сдвинуться с места, надо много раз по пять часов".

Кроме того, по его словам, нет места для компромисса там, где государство должно пересечь свою красную линию. "Украина ее на переговорах не пересекла. Я почувствовал поддержку наших партнеров", - отметил он.