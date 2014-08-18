В американском городе Фергюсон продолжаются демонстрации против действий полицейских

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В американском городе Фергюсон (штат Миссури) не утихают беспорядки, начавшиеся более недели назад после убийства полицейским темнокожего подростка.

Как сообщает Report со ссылкой на Newsru, власти Фергюсона решили продлить комендантский час, введенный в ночь на воскресенье, еще на одну ночь, губернатор штата Миссури Джей Никсон подписал распоряжение о развертывании в Фергюсоне войск Национальной гвардии. Жители игнорируют решение правительство штата, продолжая свои манифестации.

Напомним, что 9 августа полицейские застрелили темнокожего американца, совершившего мелкую кражу в магазине. Это вызвало бурный протест у местных афроамериканцев, которые вначале начали проводить мирные демонстрации против произвола полицейских. Напряженность в Фергюсоне усилилась после того, как полиция обнародовала детали происшествия. Большинство жителей расценило действия властей как желание отвлечь внимание от убийства. Жесткий разгон демонстраций с использованием полицейскими слезоточивого газа, резиновых пуль и служебных собак еще больше подорвал доверие между населением и стражами порядка.

Многие правозащитные организации резко осудили насилие против жителей.