Врач Всемирной организации здравоохранения заразился вирусом Эбола в Сьерра-Леоне

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о заражении Эболой ее доктора, работающего в центре лечения вируса в Сьерра-Леоне. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в настоящее время состояние медика стабильное. Он находится во Фритауне и вскоре будет эвакуирован.

Заразившийся врач работал в одной из больниц города Кенема, где национальным министерством здравоохранения был создан лечебный центр для больных Эболой. ВОЗ помогала с его организацией и подготовкой местных сотрудников.

Сейчас в целях обеспечения безопасности ВОЗ рекомендовала приостановить прием новых пациентов в центр, где заразился ее доктор, до проведения расследования. В ВОЗ начали оценку ситуации и сообщили, что для оказания помощи пациентам в клинику будут направлены три других медика.

Нынешняя вспышка Эболы в Западной Африке является беспрецедентной по масштабам. На сегодняшний день в Либерии, Сьерра Леоне и Гвинее вирусом Эбола были инфицированы 3069 человек. Примерно 1550 из них скончались.