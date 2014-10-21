Во "Внуково" погиб президент французской нефтекомпании "Total"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент французского энергетического концерна "Total" Кристоф де Маржери погиб при крушении самолета Falcon-50 в аэропорту "Внуково" в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Вместе с руководителем "Total" погибли еще 3 члена экипажа.

В "Total" подтвердили гибель своего руководителя.

Расследованием авиапроисшествия займется Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.