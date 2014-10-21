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    Во "Внуково" погиб президент французской нефтекомпании "Total"

    Расследованием авиапроисшествия займется Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент французского энергетического концерна "Total" Кристоф де Маржери погиб при крушении самолета Falcon-50 в аэропорту "Внуково" в Москве.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Вместе с руководителем "Total" погибли еще 3 члена экипажа.

    В "Total" подтвердили гибель своего руководителя.

    Расследованием авиапроисшествия займется Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация.

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