ВОЗ созывает экстренное заседание в связи со вспышкой лихорадки Эбола

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ 6-7 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет заседание чрезвычайного комитета с тем, чтобы определить, является ли вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке угрозой международному здравоохранению.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-секретаря ВОЗ Тарика Ясаревича, если комитет придет к заключению, что Эбола является угрозой международному здравоохранению, то члены комитета рекомендуют Генеральному директору ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и принять соответствующие меры для предотвращения международного распространения вируса.

По состоянию на 1 августа, число официально зарегистрированных случаев лихорадки Эбола составляет 1603, более половины из них - 887 - завершились смертельным исходом.

Вспышка Эболы распространилась на четыре страны в Западной Африке- Гвинею, Либерию, Нигерию и Сьерра-Леоне.

По данным ВОЗ, вирус Эболы поражает людей и приматов (обезьян, горилл и шимпанзе). Происхождение вируса неизвестно, однако считается, что переносчиком вируса, скорее всего, являются крыланы.