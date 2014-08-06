 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВОЗ созывает экстренное заседание в связи со вспышкой лихорадки Эбола

    Комитет может рекомендовать генеральному директору ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ 6-7 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет заседание чрезвычайного комитета с тем, чтобы определить, является ли вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке угрозой международному здравоохранению. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на  пресс-секретаря ВОЗ Тарика Ясаревича, если комитет придет к заключению, что Эбола является угрозой международному здравоохранению, то члены комитета  рекомендуют Генеральному директору ВОЗ объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и принять соответствующие меры для предотвращения международного распространения вируса. 

    По состоянию на 1 августа, число официально зарегистрированных случаев лихорадки Эбола составляет 1603, более половины из них - 887 - завершились смертельным исходом. 

    Вспышка Эболы распространилась на четыре страны в Западной Африке-  Гвинею, Либерию, Нигерию и Сьерра-Леоне. 

    По данным ВОЗ, вирус Эболы поражает людей и приматов (обезьян, горилл и шимпанзе). Происхождение вируса неизвестно, однако считается, что переносчиком вируса, скорее всего, являются крыланы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi