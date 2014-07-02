Вице-премьер Грузии: Задержанные в Баку депутаты планировали беспорядки на этнической почве

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Грузии Кахи Каладзе считает, что инцидент, произошедший с депутатами от партии "Единое Национальное Движение" Ирмой Надирадзе и Зурабом Джапаридзе в Бакинском аэропорту исчерпан.

Как сообщает REPORT, об этом К.Каладзе заявил в эфире телекомпании «Имеди».

Как сообщил К.Каладзе, у депутата Ирмы Надирашвили в сумке было 350 тысяч: "Эти детали мне также известны. Но инцидент исчерпан, так как, это не было темой для межгосударственных переговоров. Если вы помните, когда Ирма Надирадзе и Зураб Джапаридзе приехали в Грузию, последний заявил о том, что обсуждал в Баку проведение выборов в Марнеули".



Вице-премьер также добавил, что в правительстве знали, что представители бывшей правящей партии планировали беспорядки на этнической почве, именно поэтому и приняли решение снять кандидатуру «Грузинской мечты» с выборов в Марнеули.