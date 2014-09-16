Верховная Рада Украины приняла закон об особом статусе Донбасса

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Верховная рада Украины приняла закон об особом статусе районов Донбасса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, закон предусматривает проведение местных выборов.

Также был принят закон об амнистии участникам конфликта. Законопроектом "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" предусмотрено освободить при определенных условиях от уголовной и административной ответственности некоторые категории вооруженных формирований и лиц.

Как написал в своем микроблоге в Twitter украинский депутат Олег Тягнибок, за закон об особом статусе проголосовали 277 депутатов, за амнистию - 287.