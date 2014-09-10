Британский премьер-министр призвал шотландцев проголосовать против отделения

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон призвал жителей Шотландии "не разделять Великобританию" и проголосовать против отделения от Соединенного Королевства. Как сообщает Report об этом говорится в статье Д. Кэмерона, опубликованной Daily Mail.

В статье глава британского правительства отметил, что во время голосования на референдуме шотландцам предстоит сделать исторический выбор, который будет "вписан в будущее Соединенного Королевства нестираемыми чернилами". "Это судьбоносное решение: дороги назад не будет", — отметил премьер.

Референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства состоится 18 сентября. В случае если большинство жителей Шотландии проголосуют за отделение, Шотландия выйдет из состава Соединенного Королевства 24 марта 2016 года.