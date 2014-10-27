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    Британские военные покинули Афганистан

    Контроль над последней британской базой Кэмп-Бэстион перешел под контроль афганских войск

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Великобритания завершила 13-летнюю боевую миссию в Афганистане в составе контингента под командованием НАТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, в связи с этим на последней базе британских войск в Афганистане Кэмп-Бэстион в южной провинции Гильменд были спущены государственный флаг Великобритании, а также флаги США и НАТО – американские и другие войска союзников также покидают военный объект.

    Контроль над базой переходит к афганским военным.

    Отметим, что за 13 лет в Афганистане погибли 453 подданных Великобритании, более тысячи были ранены.

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