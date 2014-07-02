Более 700 тюрок-месхетинцев покинули зону боев в Украине

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Около 700 тюрок-месхетинцев, проживающих в селах под Славянском, были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщает REPORT, по словам донецкого представителя общества тюрок-месхетинцев “Ватан” Небиджана Басатова, в двух селах под Славянском разрушены три дома, в которых жили турки-месхетинцы. Многие дети и женщины были вынуждены покинуть дома. Они нашли временный приют в мечети в Донецке.

“На данный момент свыше 700 тюрок-ахыска покинули свои дома и перебрались в более безопасные места. Большая их часть направились в Херсонскую область, Ростов (РФ), а также Азербайджан”, – сообщил Н. Басатов турецкому телеканалу TRT Haber.

По словам представителя общества “Ватан”, интенсивность боев в Славянске возрастает изо дня в день, в связи с чем о призвал Турцию "протянуть руку помощи" тюркам-месхетинцам, проживающим в Украине.

Напомним, в 1944 году указом Иосифа Сталина этот народ был депортирован с исторической родины в Украину.