Боевики "Исламского государства" казнили в Сирии имама из Бельгии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" казнили в Сирии путем обезглавливания мусульманского бельгийского проповедника, имама Ильяса Азаяжа, которого они подозревали в связях со спецслужбами Бельгии и Марокко. Об этом сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Осенью прошлого года острую полемику в прессе вызвала публикация в интернете фотографии, на которой улыбающаяся заместитель премьер-министра, министр внутренних дел и равных возможностей Бельгии Жоэль Мильке позирует рядом с имамом Азаяжом, известным призывами к джихаду в Сирии.

Сама министр, являющаяся куратором бельгийских спецслужб и координатором борьбы с терроризмом, заявила, что просто не знала, с кем ее сфотографировали. Между тем, Азаяж на протяжении нескольких лет был широко известен как убежденный радикал. По информации СМИ, он был связан с международной террористической сетью "Аль-Каида".