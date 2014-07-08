Ашраф Гани Ахмадзай лидирует на президентских выборах в Афганистане

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Экс-министр финансов Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай побеждает на выборах президента страны, согласно предварительным результатам голосования.

Как сообщает REPORT, со ссылкой на РИА-Новости, председатель Независимой избирательной комиссии Ахмад Юсуф Нуристани в ходе пресс-конференции сообщил, что он победил на президентских выборах в Афганистане, набрав 56,44% голосов

Его соперник - бывший глава МИД страны Абдулла Абдулла - получил 43,56% голосов избирателей.

Нуристани признал, что в ходе голосования имели место нарушения. Он добавил, что все они будут расследованы.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Афганистане состоялся 14 июня.