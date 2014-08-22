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    Ахмет Давутоглу выдвинут на пост премьер-министра Турции

    Кандидатура Давутоглу будет утверждена на съезде правящей партии 27 августа

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Избранный президент Турции, действующий председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган объявил кандидатом на пост нового председателя партии и главы правительства страны министра иностранных дел Ахмета Давутоглу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», Эрдоган сообщил, что после долгих обсуждений партия определилась с именем кандидата, при этом при выборе учитывались такие критерии, как опыт, личностные качества и компетентность. Он также подчеркнул, что тех, кто желает разлада Партии справедливости и развития, ждет неминуемое разочарование. 

    Эрдоган также отметил, что важным фактором при выдвижении кандидатуры на пост председателя ПСР Ахмета Давутоглу стала его решимость в борьбе с так называемым параллельным государством. 

    Новый председатель ПСР и премьер-министр Турции будет избран на съезде Партии справедливости и развития, которое состоится 27 августа.

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