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    Американским компаниям запретят получать данные о российских запасах нефти и газа

    Вывоз первичной геологической информации о запасах нефти и газа за пределы России для ее анализа будет ограничен

    Баку.13 августа.REPORT.AZ/ Американцам запретят получать данные о российских запасах нефти и газа. Как сообщает Report со ссылкой на "Известия",  вывоз первичной геологической информации о запасах нефти и газа за пределы России для ее анализа компаниями из США будет ограничен , возможен даже полный запрет.

    Межведомственная комиссия Совета безопасности России по экологической безопасности поручила профильным ведомствам и спецслужбам  разработать меры по обеспечению информационной безопасности, препятствующие несанкционированному перемещению первичной геологической информации за пределы страны. Для защиты отрасли от действия американских и европейских санкций межведомственная комиссия  рекомендовала   создать  российскую национальную  систему в области аудита запасов полезных ископаемых.

    На данный момент  крупнейшие нефтяные компании России передают геологические данные, которые они получили без участия госструктур, на анализ авторитетным американским фирмам - Miller & Lents и DeGolyer & MacNaughton. 

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