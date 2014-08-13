Американским компаниям запретят получать данные о российских запасах нефти и газа

Баку.13 августа.REPORT.AZ/ Американцам запретят получать данные о российских запасах нефти и газа. Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", вывоз первичной геологической информации о запасах нефти и газа за пределы России для ее анализа компаниями из США будет ограничен , возможен даже полный запрет.

Межведомственная комиссия Совета безопасности России по экологической безопасности поручила профильным ведомствам и спецслужбам разработать меры по обеспечению информационной безопасности, препятствующие несанкционированному перемещению первичной геологической информации за пределы страны. Для защиты отрасли от действия американских и европейских санкций межведомственная комиссия рекомендовала создать российскую национальную систему в области аудита запасов полезных ископаемых.

На данный момент крупнейшие нефтяные компании России передают геологические данные, которые они получили без участия госструктур, на анализ авторитетным американским фирмам - Miller & Lents и DeGolyer & MacNaughton.