Американским компаниям запретят получать данные о российских запасах нефти и газа

Межведомственная комиссия Совета безопасности России по экологической безопасности поручила профильным ведомствам и спецслужбам разработать меры по обеспечению информационной безопасности, препятствующие несанкционированному перемещению первичной геологической информации за пределы страны. Для защиты отрасли от действия американских и европейских санкций межведомственная комиссия рекомендовала создать российскую национальную систему в области аудита запасов полезных ископаемых.
На данный момент крупнейшие нефтяные компании России передают геологические данные, которые они получили без участия госструктур, на анализ авторитетным американским фирмам - Miller & Lents и DeGolyer & MacNaughton.
News DepartmentАвтор новости
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