​Американский конгрессмен предлагает усилить давление на Китай

Американский конгрессмен от Партии республиканцев Майк Роджерс заявил, что США и их союзники должны вести себя "более прямо и агрессивно" по отношению к Китаю.

Как передает Reuter, председатель комитета разведки палаты представителей США обвинил Китай в "ненасытной, голой агрессии" в связи с территориальными претензиями Пекина в Южно-Китайском море, которые Китай якобы навязывает более слабым соседям. Отдельно эти конфликты не кажутся чем-то серьезным, однако если посмотреть на них в совокупности, можно увидеть реальную угрозу, считает Роджерс.

Республиканец добавил, что, на его взгляд, Китай не должен оспаривать решения США, связанные с их навигацией и торговлей в Южно-Китайском море. Одним из способов усиления давления на США политик видит обмен разведданными с соседними с КНР государствами.

Вашингтон официально не заявлял о том, что поддерживает кого-либо в территориальном конфликте Китая и других азиатских государств, однако политика Пекина не раз подвергалась критике со стороны США за последние несколько месяцев.





