Авиация США снабдила курдов Кобани оружием

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Авиация США сбросила оружие, боеприпасы и медикаменты курдским ополченцам, которые защищают сирийский город Кобани от боевиков "Исламского государства" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Центральное командование Военно-воздушных сил (ВВС) США.

"Транспортные самолеты C-130 сбросили несколько ящиков с оружием и гуманитарным грузом курдским войскам для пополнения запасов, чтобы они могли оказывать дальнейшее сопротивление исламистам", — говорится в сообщении.

По данным американского канала NBC News, в операции участвовало три самолета, на своем пути они не встретили сопротивления ни земли, ни в воздухе.