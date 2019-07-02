Журналист ​Фуад Аббасов поблагодарил посла Азербайджана в России

"Посольство заступилось за меня как за гражданина. Они были рядом с моей семьей, когда я был под арестом. Поэтому я еще раз выражаю глубокую благодарность посольству Азербайджана в России, особенно послу Поладу Бюльбюльоглу".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил журналист Фуад Аббасов.

Он сказал, что распространенная информация о том, будто его арест был заказан азербайджанцами, живущими в России, не соответствует действительности: "Мой арест был заказан нашими врагами".

Ф.Аббасов поблагодарил также омбудсмена Азербайджана Эльмиру Сулейманову и председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде.

Отметим, что несколько азербайджанских общин России обратились в Химкинский городской суд Московской области с требованием депортации Ф.Аббасова из страны. Московский суд 7 мая вынес решение по делу №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации" о запрете на въезд Ф.Аббасову на территорию России сроком на 50 лет. 16 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. Затем на решение суда была подана апелляционная жалоба. Московский областной суд отклонил жалобу азербайджанского журналиста Фуада Аббасова. Содержащийся в центре временного содержания мигрантов в городе Королёве Ф.Аббасов 25 июня был депортирован в Азербайджан.