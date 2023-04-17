Живущие в Украине азербайджанцы недовольны деятельностью посольства в этой стране

Уже больше года в Украине идет полномасштабная война, различные города и села в этой стране подвергаются разрушениям. В этой стране, наряду с другими народами, живет немало азербайджанцев. Азербайджанская диаспора в Украине, азербайджанцы, проживающие в э

Уже больше года в Украине идет полномасштабная война, различные города и села в этой стране подвергаются разрушениям. В этой стране, наряду с другими народами, живет немало азербайджанцев. Азербайджанская диаспора в Украине, азербайджанцы, проживающие в этой стране, наряду с Азербайджанским государством активно оказывают Украине гуманитарную помощь. Но есть и общее недовольство наших соотечественников, о чем они рассказали восточноевропейскому бюро Report.

Ялчин Гахраманоглу, активный представитель диаспоры в Киеве, рассказал об ее активности с первого дня войны. "В период войны мы столкнулись с тяжелой ситуацией: необходимость эвакуации, оказание гуманитарной помощи. Учитывая, что в Украине погибло немало азербайджанцев, у нас достаточно проблем и сейчас. К сожалению, посольства Азербайджана в Украине не видно - не слышно, как будто его и не существует", - рассказал он.

По словам Я. Гахраманоглу, более того, азербайджанцы даже не могут попасть в посольство. "Посольство братской Турции здесь с первых дней является одним из самых активных. Оно даже оказало поддержку азербайджанцам. Азербайджан и азербайджанцы имеют большое влияние в Украине. Очень хотелось бы, чтобы и наше посольство, и дипломаты здесь вели себя соответственно", - добавил он.

Председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области Матлаб Наджафов, напомнив, что они уже второй год живут в Украине в условиях войны, заявил, что первые дни были ужасными.

"С первых дней возникла необходимость в массовой эвакуации наших соотечественников, в основном из Луганской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Киевской областей Украины. Но, к сожалению, никакой помощи со стороны посольства Азербайджана в Украине не было, хотя в этом была нужда. Да, Азербайджан оказывает Украине активную гуманитарную помощь, что дает нам возможность чувствовать гордость. А вот действия посольства вызывают только сожаление,"- подчеркнул Наджафов.

Председатель Конгресса азербайджанцев Черниговской области Искендер Велиев отметил, что эта область Украины была среди оказавшихся в наиболее тяжелых условиях военного времени. "С первых дней мы делали все возможное как диаспора, помогали эвакуации наших соотечественников и оказывали продовольственную помощь. Мы даже сами отправляем в Азербайджан останки погибших азербайджанцев. Очень жаль, что мы все это делаем одни, нет никакой поддержки со стороны посольства Азербайджана в Украине. Когда мы сами обращаемся в посольство, не можем даже попасть на прием", - сказал он.