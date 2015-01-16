Жители Баку принесли цветы к посольству Украины в знак памяти о жертвах обстрела под Волновахой

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Жители Баку принесли цветы к посольству Украины в знак памяти о погибших при обстреле автобуса под Волновахой мирных жителях. Как сообщает Report, у посольства Украины в Азербайджане были также зажжены свечи в знак поддержки этой страны и соболезнований в связи с гибелью мирных жителей.

Напомним, 13 января в результате обстрела автобуса вблизи города Волноваха на трассе Мариуполь-Донецк погибли 12 человек, 16 получили ранения.

15 января в Украине был объявлен днем национального траура по погибшим. В Посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований.