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Жером Ламбер: Критика в адрес Азербайджана носит клеветнический характер

Жером Ламбер: Критика в адрес Азербайджана носит клеветнический характер Озвучиваемая во Франции критика в адрес Азербайджана носит клеветнический характер.
Диаспора
9 декабря 2023 г. 08:44
Жером Ламбер: Критика в адрес Азербайджана носит клеветнический характер

Озвучиваемая во Франции критика в адрес Азербайджана носит клеветнический характер.

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции (АДА) Жером Ламбер на ежегодном заседании.

В ходе заседания генеральный секретарь АДА Мирвари Фаталиева представила членам ассоциации итоговый отчет о мероприятиях, организованных ассоциацией в 2023 году.

Затем был представлен план мероприятий на следующий год и заслушаны соответствующие предложения.

В документе также отражены опубликованные во французских СМИ клеветнические высказывания в адрес Азербайджана.

Жером Ламбер отметил, что подобные высказывания являются плодом негативной деятельности некоторых армянских лоббистов, и ни в коем случае не выражают мнение французского народа.

"Мы, французы, живем в демократическом обществе, и поэтому готовы к конструктивной критике. Однако критика в адрес Азербайджана носит не конструктивный, а клеветнический характер, Азербайджан этого не заслуживает. Друзья Азербайджана будут стараться, чтобы его голос был услышан во Франции. Мы должны мобилизовать усилия, чтобы избежать подобных случаев", - сказал он.

Члены организации также выразили недовольство деятельностью французских журналистов. Они отметили важность проведения серьезной работы в этом направлении, разработки соответсвующего плана мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA prezidenti Jerom Lamber: “Fransada Azərbaycan əleyhinə tənqidlər böhtandır”

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