Вдова азербайджанца, умершего в США от COVID-19, просит похоронить его на родине

Вдова скончавшегося в США от коронавируса азербайджанца Натика Гасымова обратилась с просьбой помочь доставить тело покойного мужа на родину, в Азербайджан.

Супруга покойного Фарзаде Гасымова призналась собкору Report, что еще при жизни ее супруг изъявлял желание быть похороненным на родной земле.

"Вот уже десять лет, как мы живем в США, у нас трое детей - две дочери и сын. Дочери живут в Азербайджане, а сын в Канаде. Натик дышал Родиной и не пропускал ни одного мероприятия, связанного с Азербайджаном. Прошу помощи моей страны в доставке тела покойного Натика на родину и его похоронах", - сказала Ф.Гасымова.

По словам Ф.Гасымовой, ее супруг был госпитализирован 22 дня назад: "У него никогда не было проблем со здоровьем. До сих пор не могу поверить, что его больше нет в живых. У него была лихорадка, возникла одышка. Мы вызвали скорую. Сдали анализы, его состояние начало улучшаться. Но что-то вдруг пошло не так. У Натика подскочила температура аж до 40 и его подключили к аппарату искусственного дыхания. Мне кажется, он заразился в больнице. Внезапно у него отказали почки, хотя на момент госпитализации ничего такого не было".

Ф.Гасымова связалась с посольством Азербайджана в США: "Посольство обещало оказать мне всяческую помощь в проведении похорон Натика в США. Его скоропостижная смерть застала нас врасплох. Посольство и Госкомитет по работе с диаспорой готовы помочь нам. Нам посоветовали похоронить Натика на азербайджанском кладбище в Нью-Джерси. Учитывая причину смерти супруга, доставить его тело на родину пока невозможно. Вся моя родня в Азербайджане. Мне бы очень хотелось, чтобы его похоронили на родной земле. Если есть хоть малейший шанс, очень прошу мне помочь. Его похороны в Азербайджане стали бы мне моральной поддержкой в трудный час".

Вюсаля Аббасова