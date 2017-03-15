Завтра в Баку начинается V Глобальный форум

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане начинается V Глобальный Бакинский форум.

Как сообщает Report, в форуме, который пройдет при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организаторстве Международного центра Низами Гянджеви на тему "Будущее международных отношений: сила и интересы", примут участие около 300 делегатов из 53 стран.

В работе форума примут участие президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Черногории Филип Вуянович, президент Албании Буяр Нишани, руководитель Македонии Георге Иванов, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич и пр.

Форум пройдет по 7 панелям.

Форум завершит работу 17 марта.