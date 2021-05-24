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Завтра состоится марафон YAŞAT

Завтра состоится марафон YAŞAT В марафоне азербайджанцы всего мира объединятся под лозунгом "Давайте сохраним" ("Gəlin Yaşadaq")
Диаспора
24 мая 2021 г. 10:50
Завтра состоится марафон YAŞAT
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По инициативе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Фонда "YAŞAT" при финансовой и организационной поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры будет организован марафон "YAŞAT".

Как передает Report, целью марафона является собрать наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, как железный кулак ради поддержки наших ветеранов и семей шехидов и сделать пожертвование в Фонд "YAŞAT".

В марафоне азербайджанцы всего мира объединятся под лозунгом "Давайте сохраним" (“Gəlin Yaşadaq”) и поддержат тех, кто подарил нам победу и написал ее историю, поделятся хорошими воспоминаниями о них.

Марафон, который будет организован в видеоформате, будет показан в прямом эфире 25 мая с 21:00 до 23:00 по азербайджанскому телевидению (AzTV).

В ходе марафона будет организована прямая связь с нашими соотечественниками, проживающими в разных странах, и известными личностями, выступят члены семей шехидов, герои и ветераны Отечественной войны.

В то же время Фонд "YAŞAT" в кратчайшие сроки представит отчет о проделанной работе.

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Версия на азербайджанском языке Sabah “YAŞAT” Marafonu təşkil ediləcək

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