Завтра состоится марафон YAŞAT

В марафоне азербайджанцы всего мира объединятся под лозунгом "Давайте сохраним" ("Gəlin Yaşadaq")

По инициативе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Фонда "YAŞAT" при финансовой и организационной поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры будет организован марафон "YAŞAT".

Как передает Report, целью марафона является собрать наших соотечественников, проживающих в разных странах мира, как железный кулак ради поддержки наших ветеранов и семей шехидов и сделать пожертвование в Фонд "YAŞAT".

В марафоне азербайджанцы всего мира объединятся под лозунгом "Давайте сохраним" (“Gəlin Yaşadaq”) и поддержат тех, кто подарил нам победу и написал ее историю, поделятся хорошими воспоминаниями о них.

Марафон, который будет организован в видеоформате, будет показан в прямом эфире 25 мая с 21:00 до 23:00 по азербайджанскому телевидению (AzTV).

В ходе марафона будет организована прямая связь с нашими соотечественниками, проживающими в разных странах, и известными личностями, выступят члены семей шехидов, герои и ветераны Отечественной войны.

В то же время Фонд "YAŞAT" в кратчайшие сроки представит отчет о проделанной работе.