Завтра начинается VI Глобальный бакинский форум

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В четверг, 15 марта, начинается VI Глобальный бакинский форум, который считается одним из самых престижных форумов в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, в форуме примут участие главы государств и правительств ряда стран, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Форум пройдет при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организаторстве Международного центра Низами Гянджеви.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступит в панели на тему "Сила: Великие державы и другие".

Также в мероприятии примут участие президент Албании Илир Мета, президент Македонии Георге Иванов, президент Молдовы Игорь Додон, президент Республики Маврикия Амина Гураб-Факим, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, премьер-министр Палестины Зиад абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, вице-премьер Румынии Анна Бирчалл, а также президенты, премьер-министры и главы МИД более 10 стран.

Кроме того, в работе форума в целом примут участие около 500 гостей, среди которых руководители международных организаций, видные общественные и политические деятели, ученые, в том числе бывшие главы государств и правительств-членов Международного центра Низами Гянджеви.

В рамках форума 15-18 марта состоится Международный книжный саммит.

На форуме ожидается обсуждение вопросов мира и безопасности на Ближнем Востоке, нынешнее и будущее положение в Балканском регионе, увеличение роли молодежи в общественной и политической жизни в современный период.