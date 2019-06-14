Завершился визит делегации Госкомитета по работе с диаспорой в Прибалтийские страны.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, визит начался с ознакомления с Вильнюсским университетом в Литве.

Делегацию во главе с председателем комитета Фуадом Мурадовым и посла Азербайджана в Литве Тамерлана Гараева встретило руководство университета. Гости познакомились с действующей здесь азербайджанской аудиторией. После состоялась встреча с проживающими и получающими образование в этой стране азербайджанцами.

В своем выступлении посол Тамерлан Гараев высоко оценил работу Госкомитета по работе с диаспорой, привлек внимание, что в диаспорском движении наблюдается оживление.

Председатель Госкомитета Ф.Мурадов отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Литвой опираются на взаимопонимание и дружбу, наши соотечественники учреждают Координационный совет для усиления диаспорской деятельности, обеспечения совместной работы.

Отметим, что состоялось общее собрание наших соотечественников, проживающих в Прибалтийских странах. На собрании в Риге было решено создать Координационный совет азербайджанцев, проживающих в Прибалтийских странах.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов, делегация во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Ф.Мурадовым, руководители диаспоры.

Руководители диаспоры и наши соотечественники в своих выступлениях выдвинули предложения, связанные с деятельностью диаспорских организаций в Прибалтийских странах и организацией эффективной работы нового Координационного совета.

На мероприятии был произведен интересный и обширный обмен мнениями.