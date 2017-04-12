Раненный при теракте в метро Санкт-Петербурга азербайджанец: Смертник стоял прямо рядом со мной

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Москва. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Единственное, что бросилось мне в глаза, это то, что террорист был очень бледен".

Об этом российскому бюро Report рассказал пострадавший во время теракта в метро в Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана Заур Велиев.

По его словам, какое-то время смертник стоял совсем рядом с ним.

"Он сел на станции "Сенная площадь". Ничего примечательного в нем не было. Единственное, что он был очень бледен. Потом я перешел ближе к выходу – собирался выйти на станции "Московская". Между нами было еще несколько человек. Наверное, это и спасло меня от смерти – взрывную волну они приняли на себя и все погибли. Меня же от взрыва отбросило в другую часть вагона", - говорит пострадавший.

По словам З.Велиева, на станции "Технологический институт", куда доехал поезд, ему помогли выйти из вагона.

"Выбирался я через окно – мне помогли какие-то люди. Из-за дыма было сложно дышать, поэтому все старались выйти наружу. Я был весь в крови. Меня сразу же посадили в машину скорой помощи, и уже там я потерял сознание", - подчеркнул азербайджанец.

Раненый З.Велиев буквально на днях пришел в себя и уже потихоньку передвигается по палате. У него два сломанных ребра, множественные осколочные раны, все тело в гематомах. Он уже встает с постели, однако еле передвигается и плохо спит по ночам.

Из-за взрыва барабанная перепонка на одном ухе лопнула, теперь ему предстоит операция. День теракта Заур вспоминает с трудом. К нему уже приходили следователи Следственного комитета и он дал первые показания.

Врачи пока не разрешают ему много разговаривать по телефону, дабы оградить его от переживаний.

В свою очередь мать пострадавшего Кифайет Велиева рассказала, что она уже побывала в Москве, где приняла участие в передаче Первого канала, посвященной теракту в метро Санкт-Петербурга.

"Моя дочка очень хорошо рассказала о Зауре на передаче. Ведь Заур в свое время даже преступника обезвредил, и за это ему была высказана благодарность от местной полиции", - говорит К.Велиева.

По ее словам, в эфир программа с их участием выйдет 14-го апреля.

Мать З.Велиева отметила, что гордится своим сыном.

"Работал маклером по недвижимости. У меня больной внук: недавно была операция, и ему удалили одну почку. Они сейчас нуждаются в деньгах, поэтому Заур помогал и семье сестры. В метро в тот злополучный день он как раз ехал перевести деньги для них. Может из-за того, что у него такое большое сердце, такие благие дела, он и остался жив в этом аду", - добавила она.

К.Велиева подчеркнула, что после трагедии азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга оказала им всестороннюю поддержку.

"Нам очень помогли местные азербайджанцы в лице лидера диаспоры Вагифа Мамишова и генконсула Азербайджана Султана Гасымова. Они очень хорошие люди. Султан Магометович до сих пор ходит в больницу, разговаривает с врачами, интересуется состоянием сына, необходимыми лекарствами и так далее", - указала мать пострадавшего.

Напомним, 3 апреля в санкт-петербургском метрополитене произошёл взрыв. Жертвами теракта стали 15 человек, более 50 пострадали.