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Замглавы МИД: Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях

Замглавы МИД: Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях, и на то есть субъективные и объективные причины
Диаспора
26 сентября 2023 г. 14:01
Замглавы МИД: Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях

“Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях, и на то есть субъективные и объективные причины”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на проходящем в Баку I молодежном форуме диаспорских организаций тюркских стран, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

Замминистра заявил, что азербайджанская сторона всегда держит в центре внимания вопрос о трудоустройстве молодых азербайджанцев в штаб-квартирах международных организаций.

“Действительно, их число невелико, на то есть субъективные и объективные причины. В этой связи мы намерены реализовать в ближайшем будущем совместные проекты с участием молодежи из нашей диаспоры. Они в свою очередь должны внимательно изучить политические интересы стран, в которых проживают”, - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy FM: Azerbaijanis not sufficiently represented in int'l organizations
Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: "Azərbaycanlılar beynəlxalq təşkilatlarda kifayət qədər təmsil olunmurlar"

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