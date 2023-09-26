Замглавы МИД: Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях

Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях, и на то есть субъективные и объективные причины

“Азербайджанцы недостаточно представлены в международных организациях, и на то есть субъективные и объективные причины”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на проходящем в Баку I молодежном форуме диаспорских организаций тюркских стран, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

Замминистра заявил, что азербайджанская сторона всегда держит в центре внимания вопрос о трудоустройстве молодых азербайджанцев в штаб-квартирах международных организаций.

“Действительно, их число невелико, на то есть субъективные и объективные причины. В этой связи мы намерены реализовать в ближайшем будущем совместные проекты с участием молодежи из нашей диаспоры. Они в свою очередь должны внимательно изучить политические интересы стран, в которых проживают”, - сказал он.