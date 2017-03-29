Енин: Расследование преступлений в отношении азербайджанцев находится на личном контроле генпрокурора Украины

Киев. 29 марта. REPORT.AZ/ Национальная полиция Украины продолжает расследование уголовных производств по делам преступлений в отношении лиц азербайджанской национальности. Их производство находится на личном контроле Генерального прокурора Украины. Об этом украинскому бюро Report заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Он напомнил, что 18-20 февраля возглавляемая Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко делегация посетила с рабочим визитом Азербайджан. Во время поездки были проведены встречи с Генеральным прокурором Азербайджана Закиром Гараловым, министром внутренних дел Рамилем Усубовым и Председателем Верховного суда Рамизом Рзаевым.

"Мне приятно, что визит был очень полезным для обеих сторон. Во время открытого и дружественного диалога мы с азербайджанскими коллегами рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, согласовали дальнейшие шаги по развитию сотрудничества между правоохранительными органами двух государств, обменялись практическим опытом работы систем органов уголовной юстиции Украины и Азербайджанской Республики. Особый интерес наших коллег вызвало расследование уголовных производств, открытых по заявлениям как граждан Азербайджана, так и этнических азербайджанцев, граждан Украины (угроза убийством, похищение, мошенничество, противодействие осуществлению законной хозяйственной деятельности и другие преступления). О текущих результатах этой работы мы детально проинформировали азербайджанскую сторону", - заявил Енин.

"Мы используем все необходимые меры с целью установления истины. Производство находится на личном контроле Генерального прокурора Украины. На сегодня у правоохранителей отсутствуют основания считать, что мотивом совершения таких преступлений является национальная почва", - отметил замгенпрокурора.