Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана

Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана Ахмеду Обалы.

Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана Ахмеду Обалы.

Как передает Report , об этом активист написал на своей странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что по поводу произошедшего ходило много слухов, но они не соответствуют действительности.

"Жестоко избивший меня человек уже задержан американской полицией. Правоохранители не хотят, чтобы мы говорили об этом с кем-то, создавали почву для распространения слухов. Следствие продолжается, лица, которые могли стоять за этим деянием, разыскиваются", - уточнил А.Обалы.

Активист подчеркнул, что состояние его здоровья в норме и угрозы жизни нет.

"Я в порядке, но рука и нога все еще парализованы. Есть надежда, что это пройдет", - добавил он.

Отметим, что утром 21 мая неизвестный в штате Калифорния жестоко избил основателя и руководителя Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национального активиста, проживающего в эмиграции в США Ахмеда Обалы.