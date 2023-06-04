О нас

Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана

Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана Ахмеду Обалы.
Диаспора
4 июня 2023 г. 02:18
Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана

Задержан подозреваемый в нанесении побоев активисту из Южного Азербайджана Ахмеду Обалы.

Как передает Report, об этом активист написал на своей странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что по поводу произошедшего ходило много слухов, но они не соответствуют действительности.

"Жестоко избивший меня человек уже задержан американской полицией. Правоохранители не хотят, чтобы мы говорили об этом с кем-то, создавали почву для распространения слухов. Следствие продолжается, лица, которые могли стоять за этим деянием, разыскиваются", - уточнил А.Обалы.

Активист подчеркнул, что состояние его здоровья в норме и угрозы жизни нет.

"Я в порядке, но рука и нога все еще парализованы. Есть надежда, что это пройдет", - добавил он.

Отметим, что утром 21 мая неизвестный в штате Калифорния жестоко избил основателя и руководителя Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национального активиста, проживающего в эмиграции в США Ахмеда Обалы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Güneyli milli fəal Əhməd Obalını döyən şəxs saxlanılıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi