 Наверх

Задержан азербайджанец, учинивший вооруженный инцидент в Грузии

Задержан азербайджанец, учинивший вооруженный инцидент в Грузии

Задержан мужчина, учинивший вчера вооруженный инцидент в чайном доме в Марнеульском районе Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел страны.  

Следствием было установлено, что задержанный азербайджанец 1984 г.р. вчера открыл огонь в чайном доме на улице Руставели, ранив двух лиц 1997 и 2000 г.р. Хотя стрелявший скрылся с места преступления, через несколько часов он был задержан. 

Мужчину ждет тюремное заключение сроком от 4-х до 7 лет. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!