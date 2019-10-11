Задержан азербайджанец, учинивший вооруженный инцидент в Грузии

Задержан мужчина, учинивший вчера вооруженный инцидент в чайном доме в Марнеульском районе Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел страны.

Следствием было установлено, что задержанный азербайджанец 1984 г.р. вчера открыл огонь в чайном доме на улице Руставели, ранив двух лиц 1997 и 2000 г.р. Хотя стрелявший скрылся с места преступления, через несколько часов он был задержан.

Мужчину ждет тюремное заключение сроком от 4-х до 7 лет.