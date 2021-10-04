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Более 2,5 тыс. граждан Азербайджана получили гражданство Украины по территориальной принадлежности

Более 2,5 тыс. граждан Азербайджана получили гражданство Украины по территориальной принадлежности Названо число граждан Азербайджана, получивших за последние 10 лет гражданство Украины в связи с тем, что один из родителей является гражданином этой страны, а также по территориальной принадлежности.
Диаспора
4 октября 2021 г. 16:37
Более 2,5 тыс. граждан Азербайджана получили гражданство Украины по территориальной принадлежности

Названо число граждан Азербайджана, получивших за последние 10 лет гражданство Украины в связи с тем, что один из родителей является гражданином этой страны, а также по территориальной принадлежности.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в ответ на запрос Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) в Государственной миграционной службе Украины заявили, что за указанный период 3 125 граждан Азербайджана получили гражданство Украины, из них 2 604 гражданина Азербайджана получили гражданство Украины по территориальной принадлежности, а 521 – из-за наличия родителя, имеющего украинское гражданство.

В ОДАУ также сообщили, что правовой центр организации, наряду с другими вопросами, регулярно наблюдает за социальной динамикой граждан Азербайджана в Украине.

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Версия на английском языке Over 2,600 Azerbaijanis take up Ukrainian citizenship because of their territorial affiliation
Версия на азербайджанском языке Son 10 ildə 2604 Azərbaycan vətəndaşı ərazi mənsubiyyətinə görə Ukrayna vətəndaşlığını alıb

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