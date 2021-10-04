Более 2,5 тыс. граждан Азербайджана получили гражданство Украины по территориальной принадлежности

Названо число граждан Азербайджана, получивших за последние 10 лет гражданство Украины в связи с тем, что один из родителей является гражданином этой страны, а также по территориальной принадлежности.

Названо число граждан Азербайджана, получивших за последние 10 лет гражданство Украины в связи с тем, что один из родителей является гражданином этой страны, а также по территориальной принадлежности.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в ответ на запрос Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) в Государственной миграционной службе Украины заявили, что за указанный период 3 125 граждан Азербайджана получили гражданство Украины, из них 2 604 гражданина Азербайджана получили гражданство Украины по территориальной принадлежности, а 521 – из-за наличия родителя, имеющего украинское гражданство.

В ОДАУ также сообщили, что правовой центр организации, наряду с другими вопросами, регулярно наблюдает за социальной динамикой граждан Азербайджана в Украине.