​Яценюк: Еврейская и азербайджанская диаспоры - самые активные в Украине

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Еврейская и азербайджанская диаспоры являются самыми активными диаспорскими организациями в стране, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с руководителями обществ, представляющих этнические народы, в ходе выставки по случаю 70-летия трагедии Холокоста в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), глава украинского правительства высоко оценил деятельность евреев и азербайджанцев в общественно-политической и гуманитарной сфере.

Во время встречи А.Яценюк, в частности, подчеркнул роль руководителя АНУ, председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшана Тагиева и руководителя Украинского еврейского форума Аркадия Монастырского в проведении гуманитарных акций.

Наряду с этим, премьер-министр выразил благодарность Ассамблее, а особенно азербайджанцам, живущим в стране, за оказанную гуманитарную активность.

Глава АНУ в свою очередь сообщил главе правительства, что ассамблея, в которую входят до 140 различных диаспорских структур, создала специальную группу экспертов, занимающихся пропагандой развития межнациональных отношений, миссии толерантности и регулированием правовых вопросов этнических народов, живущих в стране: "Мы - этнические народы, хотим увидеть будущее Украины стабильным".