Снайпер, племянник Национального героя: "Я очень хочу вновь побывать в Азербайджане”

Уроженец украинского города Днепр, знаменитый снайпер, оборонявший Донецкий аэропорт, азербайджанец Мохсум Ильяс оглу Гусейнов

Уроженец украинского города Днепр, знаменитый снайпер, оборонявший Донецкий аэропорт, азербайджанец Мохсум Ильяс оглу Гусейнов.

Восточноевропейское бюро Report подготовило репортаж о М.Гусейнове, увы, малоизвестном среди соотечественников. Мохсум Гусейнов - племянник главы Исполнительной власти Ходжавендского района Азербайджана Эйваза Гусейнова и Национального героя Ибада Гусейнова. Отец нарек его в честь дедушки - Мохсумом. Отец Мохсума - Ильяс Гусейнов был участником Первой Карабахской войны.

Гусейнов Мохсум родился в 1991 году в городе Днепр. Там познакомились его отец Ильяс и мать Анна. В то время Мохсум Гусейнов приехал в Украину работать.

"Когда родители только поженились, отец повез мать в Азербайджан, в село Муганлы Ходжавендского района. Они ездили туда и когда родилась моя старшая сестра. После моего рождения началась война в Карабахе, и отец отправился на защиту Родины. Потом от него не было вестей. Но в 1997 году вдруг раздался звонок. То был отец. Мы с сестрой очень обрадовались. Он позвал нас к себе. Мы поехали, а мама осталась. Там мы с сестрой узнали, что отец создал новую семью. В настоящее время дочь от этого брака - моя сестра Нигяр учится в Гарварде. Мы общаемся.

В 2005 году отец вновь позвал нас к себе. Он хотел, чтобы я перебрался к нему. Я согласился. Однако спустя несколько дней отец купил мне обратный билет и отправил меня в Украину. Я так и не понял, что случилось. Видимо, мама не согласилась с моим переездом. Мы перезванивались с отцом ежедневно. Но в 2007 году звонки прекратились. Спустя некоторое время позвонила моя тетя - сестра отца и сообщила о его смерти.

Мать Мохсума - Анна до сих пор не сменила фамилию...

Когда в 2014 году на востоке Украины вспыхнул сепаратизм, Мохсум ушел в армию добровольцем. Он стал грозой сепаратистов, участвовал в решающих боях, неоднократно был на волосок от смерти. В 2014 году он был одним из семи человек, организовавших оборону Донецкого аэропорта. За проявленную отвагу и мужество был удостоен медали "За отвагу“, представлен и к другим государственным наградам.

После смерти отца Мохсум так и не переехал в Азербайджан, но сердце его бьется в унисон с Отечеством "Один мой дядя - глава района, а другой - Национальный герой. Мы общаемся иногда. Я бы очень хотел побывать в Азербайджане. В прошлом году во время Отечественной войны в Азербайджане я порывался поехать туда и участвовать в боях, но поскольку я иностранец, меня не взяли в ряды армии. Я очень хочу побывать в Азербайджане", - признался Мохсум Гусейнов.