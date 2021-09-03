Снайпер, племянник Национального героя: "Я очень хочу вновь побывать в Азербайджане”

Уроженец украинского города Днепр, знаменитый снайпер, оборонявший Донецкий аэропорт, азербайджанец Мохсум Ильяс оглу Гусейнов.
Восточноевропейское бюро Report подготовило репортаж о М.Гусейнове, увы, малоизвестном среди соотечественников. Мохсум Гусейнов - племянник главы Исполнительной власти Ходжавендского района Азербайджана Эйваза Гусейнова и Национального героя Ибада Гусейнова. Отец нарек его в честь дедушки - Мохсумом. Отец Мохсума - Ильяс Гусейнов был участником Первой Карабахской войны.
Гусейнов Мохсум родился в 1991 году в городе Днепр. Там познакомились его отец Ильяс и мать Анна. В то время Мохсум Гусейнов приехал в Украину работать.
"Когда родители только поженились, отец повез мать в Азербайджан, в село Муганлы Ходжавендского района. Они ездили туда и когда родилась моя старшая сестра. После моего рождения началась война в Карабахе, и отец отправился на защиту Родины. Потом от него не было вестей. Но в 1997 году вдруг раздался звонок. То был отец. Мы с сестрой очень обрадовались. Он позвал нас к себе. Мы поехали, а мама осталась. Там мы с сестрой узнали, что отец создал новую семью. В настоящее время дочь от этого брака - моя сестра Нигяр учится в Гарварде. Мы общаемся.
В 2005 году отец вновь позвал нас к себе. Он хотел, чтобы я перебрался к нему. Я согласился. Однако спустя несколько дней отец купил мне обратный билет и отправил меня в Украину. Я так и не понял, что случилось. Видимо, мама не согласилась с моим переездом. Мы перезванивались с отцом ежедневно. Но в 2007 году звонки прекратились. Спустя некоторое время позвонила моя тетя - сестра отца и сообщила о его смерти.
Мать Мохсума - Анна до сих пор не сменила фамилию...
Когда в 2014 году на востоке Украины вспыхнул сепаратизм, Мохсум ушел в армию добровольцем. Он стал грозой сепаратистов, участвовал в решающих боях, неоднократно был на волосок от смерти. В 2014 году он был одним из семи человек, организовавших оборону Донецкого аэропорта. За проявленную отвагу и мужество был удостоен медали "За отвагу“, представлен и к другим государственным наградам.
После смерти отца Мохсум так и не переехал в Азербайджан, но сердце его бьется в унисон с Отечеством "Один мой дядя - глава района, а другой - Национальный герой. Мы общаемся иногда. Я бы очень хотел побывать в Азербайджане. В прошлом году во время Отечественной войны в Азербайджане я порывался поехать туда и участвовать в боях, но поскольку я иностранец, меня не взяли в ряды армии. Я очень хочу побывать в Азербайджане", - признался Мохсум Гусейнов.