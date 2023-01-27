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Мигрант из Южного Азербайджана: Иран не может переварить победу Азербайджана в Отечественной войне

Мигрант из Южного Азербайджана: Иран не может переварить победу Азербайджана в Отечественной войне Проживающий в Швеции выходец из Южного Азербайджана, главный редактор журнала и сайта Tribune, политический обозреватель, писатель Алирза Ардабилли осудил террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб
Диаспора
27 января 2023 г. 18:38
Мигрант из Южного Азербайджана: Иран не может переварить победу Азербайджана в Отечественной войне

Проживающий в Швеции выходец из Южного Азербайджана, главный редактор журнала и сайта Tribune, политический обозреватель, писатель Алирза Ардабилли осудил террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб начальник службы охраны дипмиссии, а двое сотрудников посольства получили ранения.

Как сообщает Report, он заявил, что Иран уже долгое время с неприязнью относится к Азербайджану.

"Террористические акты являются результатом неприязни, и мы наблюдали это в Тегеране. Иран не может переварить победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Ни один государственный деятель в Иране не отреагировал на этот теракт", - подчеркнул А.Ардабилли.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Migrant from South Azerbaijan: Iran jealous about Azerbaijan's victory in Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Güney azərbaycanlı mühacir: “İran Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsindəki qələbəsini həzm edə bilmir”

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