Всемирный фонд дикой природы расследует катастрофу в реке Охчучай

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund) ответил на обращение Координационного совета азербайджанцев Швейцарии в связи с катастрофической ситуацией, которая сложилась в результате деятельности армянских и германских компаний, сливающих в реку тя

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund) ответил на обращение Координационного совета азербайджанцев Швейцарии в связи с катастрофической ситуацией, которая сложилась в результате деятельности армянских и германских компаний, сливающих в реку тяжелые металлы и химикаты.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в письме, адресованном Координационному совету за подписью представителя фонда Кимберли Дэниелс, была выражена благодарность за предоставление информации по этой проблеме: "Миссия Всемирного фонда дикой природы состоит в том, чтобы защитить природу и уменьшить наиболее серьезные угрозы разнообразию жизни на Земле. Наше видение - построить будущее, в котором люди живут в гармонии с природой".

Было отмечено, что наши соотечественники будут проинформированы о любой проделанной в этом направлении работе на сайте www.worldwildlife.org : "Если мы работаем над этой проблемой, мы настоятельно рекомендуем вам регулярно проверять наш веб-сайт на наличие обновлений. Спасибо за вашу преданность делу сохранения мира! Вместе мы сможем изменить мир к лучшему".

У Всемирного фонда дикой природы более миллиона подписчиков только на его странице в Twitter.