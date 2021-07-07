Всемирный фонд дикой природы расследует катастрофу в реке Охчучай

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund) ответил на обращение Координационного совета азербайджанцев Швейцарии в связи с катастрофической ситуацией, которая сложилась в результате деятельности армянских и германских компаний, сливающих в реку тяжелые металлы и химикаты.
Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в письме, адресованном Координационному совету за подписью представителя фонда Кимберли Дэниелс, была выражена благодарность за предоставление информации по этой проблеме: "Миссия Всемирного фонда дикой природы состоит в том, чтобы защитить природу и уменьшить наиболее серьезные угрозы разнообразию жизни на Земле. Наше видение - построить будущее, в котором люди живут в гармонии с природой".
Было отмечено, что наши соотечественники будут проинформированы о любой проделанной в этом направлении работе на сайте
У Всемирного фонда дикой природы более миллиона подписчиков только на его странице в Twitter.