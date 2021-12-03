Всемирно известный азербайджанский врач удостоен премии международной академии

14:22 Объявлены очередные лауреаты премии Международной академии – TÜBA, организованной под эгидой президента Турции.

Объявлены очередные лауреаты премии Международной академии – TÜBA, организованной под эгидой президента Турции.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, среди трех лауреатов - азербайджанский профессор Копенгагенского университета доктор Масуд Ашина был удостоен премии в области наук о здоровье и жизни.

Награды будут вручены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на церемонии вручения научных премий TÜBA-TÜBİTAK, которая состоится 28 декабря в резиденции президента Турции.

Масуд Ашина родился в 1965 году в Баку. Учился в Азербайджанском государственном медицинском университете. В настоящее время он является профессором неврологии и старшим советником в Копенгагенском университете. В то же время является руководителем Датского центра лечения головных болей и неврологии и Центра исследований мигрени у человека.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Масуд Ашина назначен членом Попечительского совета Фонда "YAŞAT".