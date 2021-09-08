Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев

На 2021-2022 учебный год в вузы Грузии приняты 1 072 азербайджанских абитуриента.

На 2021-2022 учебный год в вузы Грузии приняты 1 072 азербайджанских абитуриента.

Об этом в ответ на запрос грузинского бюро Report сообщили в Национальном центре оценок и экзаменов Грузии.

Сообщается, что 1 033 абитуриента были приняты в рамках программы "1+4", предусмотренной для национальных меньшинств, 99 студентов получили государственные гранты.

По сравнению с предыдущим учебным годом число поступивших в грузинские вузы азербайджанцев выросло на 116 человек. Число поступивших в университеты армянских абитуриентов (296 человек) в 3,6 раза меньше по сравнению с азербайджанскими абитуриентами.

Большая часть азербайджанских студентов принята в Технический университет Грузии (338 человек), Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (301 человек) и Государственный университет Ильи (208 человек).