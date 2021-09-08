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Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев

Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев На 2021-2022 учебный год в вузы Грузии приняты 1 072 азербайджанских абитуриента.
Диаспора
8 сентября 2021 г. 16:13
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
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На 2021-2022 учебный год в вузы Грузии приняты 1 072 азербайджанских абитуриента.

Об этом в ответ на запрос грузинского бюро Report сообщили в Национальном центре оценок и экзаменов Грузии.

Сообщается, что 1 033 абитуриента были приняты в рамках программы "1+4", предусмотренной для национальных меньшинств, 99 студентов получили государственные гранты.

По сравнению с предыдущим учебным годом число поступивших в грузинские вузы азербайджанцев выросло на 116 человек. Число поступивших в университеты армянских абитуриентов (296 человек) в 3,6 раза меньше по сравнению с азербайджанскими абитуриентами.

Большая часть азербайджанских студентов принята в Технический университет Грузии (338 человек), Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (301 человек) и Государственный университет Ильи (208 человек).

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda ali məktəblərə qəbul olunan azərbaycanlıların sayı artıb

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