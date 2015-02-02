​Возглавляемая азербайджанцем Ассамблея Национальностей Украины принята в европейскую структуру

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Ассамблея Национальностей Украины, возглавляемая председателем Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшаном Тагиевым, принята в члены Европейского Федерального Союза Национальностей.

Как сообщили Report в Ассамблее, вступление АНУ в организацию, штаб-квартира которой расположена в Париже, состоялось 27 января.

Европейский Федеральный Союз Национальностей охватывает 90 организаций, объединяющих более 400 национальных меньшинств. Организация занимается вопросами защиты нацменьшинств в Европе и изучением их социального состояния, а также регулирует их роль в гражданском обществе. В организации также представлены проживающие в Европе тюркоязычные национальные меньшинства.