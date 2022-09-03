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Волонтеры диаспоры отправились в Шушу

Волонтеры диаспоры отправились в Шушу 3 сентября был организован визит волонтеров азербайджанской диаспоры в культурную столицу Азербайджана Шушу.
Диаспора
3 сентября 2022 г. 12:55
Волонтеры диаспоры отправились в Шушу

3 сентября был организован визит волонтеров азербайджанской диаспоры в культурную столицу Азербайджана Шушу.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В поездке, которая проходит при поддержке и организации Государственного комитета, принимают участие 50 волонтеров и сотрудников Комитета.

Координатор программы "Волонтеры азербайджанской диаспоры" Бахтияр Рагимов сказал, что основная цель визита – ознакомить молодежь с актами вандализма, совершенными армянами на наших освобожденных территориях, особенно в городе Шуша. Во время визита волонтеры намерены через социальные сети привлечь внимание к этим злодеяниям, противоречащим общечеловеческим ценностям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor könüllüləri Şuşaya yola düşüblər

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