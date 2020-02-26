Волонтеры диаспор направили зарубежным депутатам обращение в связи с Ходжалы

По инициативе волонтеров диаспор была проведена специальная акция, приуроченная к 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в рамках акции сотни молодых людей-добровольцев диаспоры, являющиеся преимущественно беженцами и вынужденными переселенцами, направили массовые обращения парламентариям различных стран для признания в мировом масштабе Ходжалинского геноцида и справедливой политико-юридической оценки этой трагедии.

К обращениям, направленным депутатам более 50 стран, включая США, Германию, Францию, Италию, Швецию, Норвегию, Венгрию, Турцию, Россию, прикреплен также текст петиции в связи с кампанией "Справедливость в Ходжалы!".

Параллельно во время акции участники через интернет поддержали международную кампанию "Справедливость в Ходжалы!".

Собравшиеся в Госкомитете по работе с диаспорой волонтеры со своих личных электронных почт направили обращения более чем 10 тысячи депутатам, представляющим различные страны.